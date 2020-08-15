İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi teklifi! BMGK kararıyla reddedildi

Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Avrupalı üyeleri ABD'yi desteklemedi; İran'a uygulanan silah ambargosunun yenilenmesi teklifi reddedildi.

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Bileşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a 13 yıldır uygulanan silah ambargosunu uzatmak için yaptığı teklifi reddetti. Ambargonun uzatılması için sadece daimi üye olmayan Dominik Cumhuriyeti destek verdi. Rusya ve Çin beklendiği üzere hayır oyu kullanırken Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve konseydeki 8 diğer ülke çekimser oy kullandı.

Konvansiyonel silah yasağı Ekim ayında bitecek

2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na göre İran'a uygulanan konvansiyonel silah yasağı Ekim ayında bitecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcili Kelly Craft, "Amerika İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması için her şeyi yapacağına dair verdiği sözü önümüzdeki günlerde tutacak" dedi. Craft'in İranlı mevkidaşı da ABD'den ambargoyu uzatmak için yapacağı herhangi bir yeni hamleye sert biçimde karşılık verileceğini ifade etti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi de oylamadan sonra yaptığı açıklamalarda, "Bir kez daha başına buyrukluğun destek alamadığını ve zorbalığın başarısız olacağını gördük" diye konuştu.

ABD'den sert tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da reddedilen tasarının "kabul edilebilir" olduğunu söyleyerek, "Güvenlik Konseyi biraz önce dünyanın en büyük terörizm destekçisi ülkesine BM düzenlemesi olmadan konvansiyonel silah alma ve satma hakkı verdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a tek taraflı yeni yaptırımlar uygulayabileceği konuşuluyor.