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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (14 Ağustos Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1226 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 246 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Kovid-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 14 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 70 bin 192 yeni test yapıldı, 1226 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 923 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, vaka sayısı 246 bin 861, vefat sayısı 5 bin 934 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,8 oldu.

"En yüksek test sayısına ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Kovid-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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