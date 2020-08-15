Bayern Münih'ten Barcelona'ya tarihi hezimet

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Bayern Münih mücadelesi futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 10 gole sahne olan 90 dakikada kazanan Alman ekibi oldu ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sebebiyle tek maç usulüne göre ve Portekiz'in Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 8-2 kazanarak tarihi bir galibiyete imza attı.

Maça 4. dakikada Thomas Müller'in golüyle öne geçerek başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği gördü. Barcelona'nın kabusu bu golün ardından daha şiddetlendi ve 21. dakikada Perisic, 27. dakikada Gnabry ve 31. dakikada yine Thomas Müller'in golleriyle ilk yarı 4-1'lik Bayern üstünlüğü ile sona erdi.

Barcelona'nın kabusu 2. yarıda da devam etti

İkinci yarıya Griezmann değişikliği ile başlayan Barcelona aradığı golü 57. dakikada Suarez ile bulsa da 63. dakikada Kimmich'in golü ile farkı yeniden 3'e çıktı. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Lewandowski skoru 6-2'ye getirerek farkı daha da açtı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan eski Barcelonalı Coutinho 85 ve 89. dakikalarda attığı gollerle skoru 8-2'ye getirdi ve maç sona erdi.