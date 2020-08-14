İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldırıp hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Emre E. tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve savcılık ifadesi sonrasında nöbetçi hakimliğe sevk edilen Emre E.'nin tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelinin savcılık ifadesinde; eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K.'nin kullandığı aracı araçlarının önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K.'yi uyardığını ancak Sena K.'nin hakarette bulunduğunu öne sürdü.

İfadesinde; aracını kenara çekip durduğunu, Sena K.'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre E., "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K., eşim Güzilar E.'ye saldırmaya çalışınca ben Sena K.'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K.'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım" ifadesini kullandı.