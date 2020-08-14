Alibeyköy'de saldırıya uğrayan Sena Koçak yaşadıklarını anlattı

Alibeyköy'de bir trafik magandasının saldırıya uğrayan diş hekimi Sena Koçak, korku dolu dakikaları anlattı.Saldırganın en ağır cezayı almasını isteyen Koçak, "Başımın sağ bölgesine şiddetli bir darp yedim. Zaten şişlik, morluk hepsi kayıtlara geçti. Sonrasında eşarbım tamamen çıkartıldı. Orada savunmasızdım. Hiçbir Allah'ın kulu tutamadı onu." dedi.

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Diş hekimi Sena Koçak, Eyüpsultan Alibeyköy'de trafikte tartıştığı erkek sürücünün saldırısına uğradı. Saldırının bir vahşet olduğunu belirten Koçak "Normal rutin bir günde işyerimden çıktım. Evime doğru ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Evime doğru gidiyordum. O sırada mecburi sağa dönü verdi tabelalar. Ben de sinyalimi verdim, sağ tarafa doğru sanığın önüne doğru geçmeye çalıştım. Ama normal şartlarda sinyalimi verdim ve geçiş yaptım. O sırada kornaya yüklenmeye başladı ve küfürler yağdırmaya başladı. Yüksek sesleydi ama aracın camları açık olduğu için sesi geliyordu bana. Sonrasında ben durdum orada. Kendimi korumak için ona çıkıştım.

"Bana küfür edemezsiniz"

Söyledim ona,' Bana küfür edemezsiniz. Ne hakla küfür edersiniz' diye kendimi savunmaya geçtim. O sırada yanıma yanaşıp tekrardan küfürlerini şiddetlendirmeye başladı. Ama ağza alınamayacak şekilde hiç hayal edemeyeceğimiz şeyler söyledi. O sırada yanında iki vardı ve kadınlar küfür ediyordu. Sonrasına aynı şekilde direniyorum. Küfür edemezsiniz, polisi arayalım tarzında kendimi savunmaya devam ettim. Sonrasında zaten tehdit ediyor bir taraftan. 'Sana şunu yapacağım, sana bunu yapacağım, nasıl önüme geçiyorsun'. Yapmış olduğum şey yol bitiminde mecburi dönüş istikametinde sinyalimi verip onun önüne geçmek olmaktı. Hatam, suçum ve zorbalığı haketmem bundanmış. Nasıl hak ediliyorsa. Ne yaparsam yapayım, hiçbir suç belirtisi olmadığı halde bunu yapıyor. Hiçbir şekilde bunu yapamaz karşı taraf. Bu bir vahşet. İnsanlık dışı. Magandalık" dedi.

"Hiç bir allahın kulu onu tutamadı"

Saldırganı o sırada orada bulunan kimsenin tutamadığını belirten Sena Koçak, "Günümüzde zaten biliyorsunuz kadına yönelik sıkıntıları. Bunlar şiddetli bir şekilde artmaya başladı. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa orada bu tarz sapık ve vahşi insanların ellerini kollarını sallaya sallaya, İstanbul dediğimiz bir metropolde bu şekilde ellerini kollarına sallaya sallaya gezmemelerini istememdi. Evet, orada bana bıçakta çekebilirdi. Belki beni yaralayabilirdi. Canıma da kast edebilirdi. Ama hiç birisi gözüme gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi kulağıma. Haberlerde gördüğümüz kadınlarımız geldi. Sadece kadın değil, insan olarak işlemenizi istiyorum. Evet, kadına şiddet ama biz insanız. Hiçbir insana, kadını erkeği, başörtüsü açığı, solcusu sağcısı bu değil. Böyle bir şey değil. Ben orada savunmasızım. Tek başımayım. Orada ona herhangi bir tehdidim olamaz. Tekrardan olaya devam etmek istersek, aracından indi. Üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. Videoyu açmaya çalışıyorum. Üstüme doğru yürüdü ve kol tarafıma bir darbe aldım. Erkek şahıs tarafından. Darbe belki görünmüyor ama kayıtlarda var. Darp raporunda var. Videoda görünmüyor olabilir. Sonrasında zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine şiddetli bir darp yedim. Zaten şişlik, morluk hepsi kayıtlara geçti. Sonrasında eşarbım tamamen çıkartıldı. Orada savunmasızdım. Hiçbir Allah'ın kulu onu tutamadı onu. Kalabalıktı aslında ama tutamadılar. Vahşiydi çünkü" dedi.

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Saldırganın en ağır cezayı almasını isteyen Koçak, "Sonrasında arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı, camlara yumruklar savurmaya başladı. Kamera kayıtlara tekrar bakacağız biz. Polisimiz, ilçe emniyet müdürümüz elinden gelen hassasiyeti gösterdi. Teşekkür ediyorum onlara da. Bizzat ilgilendiler gece yarılarına kadar.

Devletimize güveniyorum. Bu vahşetin önüne geçmek ve tekrarlanmasın istiyorum. Bugün bana olan yarın bir başkasının çocuğuna, kızına, eşine olacak. Kesinlikle savunması söz konusu olamaz. Ben o salındıktan sonra can güvenliğimin garantisini bana kim verecek. Ben öldükten sonra mı bu olaylar lanse edilecek. Bunu istemiyorum. Yani kesinlikle salınmasını asla ve asla kabul edemem. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bu şekilde hiçbir bayana ve insana bu davranışı sergilemesinler. Dur demek istiyoruz. Kimse benim başıma gelmez demesin. Evet izliyoruz. Bize uğramaz gibi geliyor. İçimizde acısı çok büyüktür. Başkasına yapılan bize yapılmış gibidir. Herkesin bu şekilde hassasiyet ile davranmasını istiyorum. Kadınlar susmasın istiyorum. Korkmasınlar istiyorum. Tehditlerden kesinlikle korkmasınlar kendisini geriye çekmesinler. Ben ayakları üzerinde duran bir insanım. Ama istiyorum ki tüm kadınlar bu şekilde olsunlar" dedi