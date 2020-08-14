BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,70
ALTIN 461,49
HABER /  EĞİTİM

Adaylar dikkat! YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor

YKS sınavına giren milyonlarca aday için tercih işlerimde son gün bugün.. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) giren adaylar, tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Abone ol

YKS tercih işlemleri bugün sona eriyor. ÖSYM'den konuyla ilgili uyarı geldi.. YKS'ye giren adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlayacak. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre, en geç saat 23.59'a kadar yapılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül'de

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar yükselişe geçti! İşte haftanın son işlem gününde dolarda durum
Berat Albayrak: Haziran ayında Avrupa sıralamasında  ilk sırada yer aldı
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti! Oruç Reis olayının perde arkası: Yunan gemisi kaçtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulların 21 Eylül'de açılmasıyla ilgili flaş çağrı!
Gram altın yeniden 460 lira bandının üzerine çıktı!
Son dakika Haziran sanayi üretim ve cari denge rakamları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma saati okunucak dua hangisi kaç kere okunur?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunanistan' a Doğu Akdeniz tepkisi
Ümraniye'de korona virüs tedbirleri denetlendi
Yaklaşık 4 bin 100 çift GADEM İle yuvalarını kurtardı
Cuma selası ve ezanı arasında okunacak dua hangisi?
Oruç Reis Gemisi nedir, nerede Oruç Reis Gemisi ne işe yarar?
Yorumlar