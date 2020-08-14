Dolar yükselişe geçti! İşte haftanın son işlem gününde dolarda durum

Dövizde dalgalı seyir devam ederken dolar/TL haftanın son işlem gününde 7,37 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,69 civarında.

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Uzmanlar, küresel bazda daha fazla teşvik ve parasal genişlemeye yönelik beklentilerin artması ve Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasada sıkışıklığı neden olmadan likiditeyi normalleştirme adımlarının dolar kurunun gerilemesini sağladığını kaydetti.

Saat 12:31'de 7.3764 seviyelerine çıktı

Saat 10:26'da 7.35 seviyelerindeydi

"Likidite imkan limitleri sıfırlandı"

Merkez Bankası tarafından önceki gün yayımlanan duyuruda "Likidite yönetimi çerçevesinde bugünden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Takip edilecek veriler

Yurt içinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken; piyasaların gözü ABD-Çin arasında yaşanan gerilimde, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerde ve koronavirüs salgınında olacak.