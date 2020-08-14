BIST 1.084
DOLAR 7,38
EURO 8,70
ALTIN 461,49
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da vahşet! Cezayirli emlakçı otomobilinin bagajında ölü bulundu

ANTALYA'da park halindeki otomobilin bagajından kan damladığını görenler hemen ekiplere haber geldi. Olay yerinde gelen polis ekipleri otomobilin bagajında ceset buldu.

Abone ol

Antalya'da Cezayirli emlakçı Mohamed Mekki'nin cesedi, otomobilinin bagajında bulundu.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bagajda erkek cesedi buldu.

Cesedin otomobilin sahibi Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'ye ait olduğu tespit edildi. 

Mekki'nin cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna götürüldü.

Sarah Deramchi Mekki'nin 11 gün önce, emlakçılık yapan eşinin kayıp olduğunu belirterek polise başvurduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak: Haziran ayında Avrupa sıralamasında  ilk sırada yer aldı
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti! Oruç Reis olayının perde arkası: Yunan gemisi kaçtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan okulların 21 Eylül'de açılmasıyla ilgili flaş çağrı!
Gram altın yeniden 460 lira bandının üzerine çıktı!
Son dakika Haziran sanayi üretim ve cari denge rakamları açıklandı
Muharrem İnce'nin 'elinde Maraş'ın Çorum'un kanı bulunan kişi' sözleriyle kastettiği CHP'li belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Fed kripto para için çalışıyor! Fed Yönetim Kurulu Üyesi açıkladı
İkinci el online otomobilde temmuzda en çok satılanlar belli oldu
Türkiye'den sonra İran'dan da İsrail BAE anlaşmasına tepki: Büyük bir aptallık
Oruç Reis kimdir hayatı ne zaman öldü Osmanlı Denizcisi Oruç Reis bilinmeyenleri
Oruç Reis Gemisi nedir, nerede Oruç Reis Gemisi ne işe yarar?
Musa Yıldız kimdir aslen nereli Gazi Üniversitesi rektörü eşi kimdir?
Yorumlar