Antalya'da vahşet! Cezayirli emlakçı otomobilinin bagajında ölü bulundu

ANTALYA'da park halindeki otomobilin bagajından kan damladığını görenler hemen ekiplere haber geldi. Olay yerinde gelen polis ekipleri otomobilin bagajında ceset buldu.Abone ol
Antalya'da Cezayirli emlakçı Mohamed Mekki'nin cesedi, otomobilinin bagajında bulundu.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin bagajından yere kan damladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bagajda erkek cesedi buldu.
Cesedin otomobilin sahibi Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'ye ait olduğu tespit edildi.
Mekki'nin cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna götürüldü.
Sarah Deramchi Mekki'nin 11 gün önce, emlakçılık yapan eşinin kayıp olduğunu belirterek polise başvurduğu öğrenildi.