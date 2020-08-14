Jeep modellerinde ağustosa özel şimdi al seneye öde kampanyası

Jeep, ağustos ayına özel Compass ve Renegade modellerinde "Şimdi Al Seneye Öde" kredi kampanyası ile birlikte Jeep Compass modellerinde 10 bin TL, Jeep Renegade'de ise 5 bin TL indirim desteği tüketicileri bekliyor.

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Jeep, ağustos ayına özel Compass ve Renegade modellerinde "Şimdi Al Seneye Öde" kredi kampanyası ve fiyat avantajları sunuyor.

Jeep'den yapılan açıklamaya göre, kampanya ile birlikte Jeep Compass modellerinde 10 bin TL, Jeep Renegade'de ise 5 bin TL indirim desteği tüketicileri bekliyor.

Ayrıca farklı ödeme koşullarıyla kredi kullanmak isteyenler, kendileri için en uygun avantajlı ödeme planını belirleyebiliyorlar.

Jeep Compass, SUV tutkunlarının karşısına Longitude, Limited ve S Limited olmak üzere üç ayrı zengin donanım seçeneğiyle çıkıyor.

Compass'ın başlangıç versiyonu olan Longitude donanımında güçlü dış hatlar, siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkarken, iç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli 7 inç ekranlı Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma ve arka park sensörleri üst seviye teknolojiyle konforu harmanlıyor.

Standart olarak sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyici gibi donanımlar ise yolculukları daha güvenli kılıyor.