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Son dakika Haziran sanayi üretim ve cari denge rakamları açıklandı

Ekonomiyi yakından ilgilendiren sanayi üretim rakamları ve cari denge son dakika açıklandı. Sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda yüzde 17.6, yıllık yüzde 0.1 arttı. Cari açık ise haziranda 2 milyar 934 milyon dolar oldu.

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Sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda yüzde 17.6, yıllık yüzde 0.1 arttı
Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 yükseldi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, üretimin aylık yüzde 4.7 artması, yıllık yüzde 5.5 düşmesi bekleniyordu.

Sanayi üretimi Temmuz ayında aylık yüzde 17.4 artıştan yüzde 18.0 artışa, yıllık yüzde 19.9 düşüşten yüzde 19.4 düşüşe revize edildi.

Cari denge rakamları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari açık haziranda 2 milyar 934 milyon dolar oldu.

12 alık cari açık

Ödemeler dengesi haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

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