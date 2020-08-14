Özlenen Özkan kimdir AÜ yeni rektörü yaşı kaç eşi Ömer Özkan kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 üniversiteye rektör atandı. Özlenen Özkan ise Akdeniz Üniversitesi'ne atanadı. Bu haberin ardından Özlenen Özkan'ın biyografisi merak edildi. Peki kimdir Özlenen Özkan aslen nereli eşi Ömer Özkan ve çocukları kimdir?

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Akdeniz Üniversitesi'ne ise Özlenen Özkan atandı. (AÜ) Rektörü olarak atanan Özlenen Özkan, bu gelişmenin ardından merak edildi. Peki Özlenen Özkan kimdir, aslen nereli eşi Ömer Özkan kimdir ne iş yapar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.Prof.Dr.Mustafa Ünal'ın Kasım 2015 tarihinden bu yana Rektör olarak görev yaptığı AÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu.