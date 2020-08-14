Birleşik Arap Emirlikleri'nden Filistin'e ihanet anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına Arap dünyasından tepkiler çığ gibi geldi. Öte yandan Bahreyn'in de İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayacağı iddia edildi.

Abone ol

İsrail, Filistin topraklarındaki işgale ve Gazze ablukasına devam ederken, BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşme anlaşması imzalaması Arap ve İslam dünyasınında öfkeyle karşılandı.

İsrail ve BAE heyetlerinin yatırım, turizm, doğrudan uçuşların başlaması, güvenlik, iletişim, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılması ve diğer konularda ikili anlaşmalar imzalamak üzere önümüzdeki haftalarda bir araya gelecekleri belirtildi.

İki ülke arasında diplomatik ilişki yoktu

Bu anlaşmayla BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ve BAE arasında bu tarihe kadar herhangi bir resmi ilişki bulunmuyordu. BAE, 1948'de kurulan İsrail devletini resmen tanımıyordu.

BAE, ayrıca İsrail vatandaşlarının havaalanını transit uçuşlar için kullanmaları dışında ülkeye girişlerine izin vermiyordu. Ancak son yıllarda iki ülke arasında bir yakınlaşma süreci başlamıştı.

2015 yılında İsrail, Abu Dabi'de bulunan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Kurumu'nda resmi diplomatik misyon açmıştı.

FKÖ Genel Sekreteri'nden Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını kınayan açıklama yapmadığı takdirde istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa imamından tepki

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan "normalleşme anlaşması"yla ilgili AA muhabirine konuşan Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, diğer dinlerin bu mescitle bir bağının olmadığını belirtti.

"Mescid-i Aksa'nın kutsallığına halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." diyen Sabri, "BAE'nin ya da başkalarının İsrail ile normalleşmesi yeni bir şey değil. Bu daha önce gizli yapılıyordu şimdi aleni oldu." ifadesini kullandı.

Tüm bu siyasi hamlelerin arkasında ABD'nin olduğunu dile getiren Sabri, "Meşru hakkımız kıyamete kadar bakidir. Hiçbir şekilde ABD'ye teslim olmayacağız. Müslümanların kimsenin vesayetine ihtiyacı yok." diye konuştu.