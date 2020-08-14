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CENTCOM Komutanı McKenzie'den IŞİD'in yeniden dirilişine karşı harekete geçme çağrısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki isim Kenneth McKenzie, Washington'a IŞİD'in yeniden dirilişine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

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CENTCOM Komutanı McKenzie, Washington'un bölgede radikalleşmeyi önleme girişimleri başlatmaması halinde ABD'nin önümüzdeki 10 yıl içinde IŞİD'in yeniden dirilişiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Washington Times'ta yer alan habere göre, ABD Barış Enstitüsü tarafından düzenlenen online foruma katılan McKenzie, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta hala aktif olduğunu ve cihatçıları silahlandırmaya kararlı olduğunu belirtti.

Örgütün yeniden dirileceği uyarısı

Yetkili, IŞİD'in 5 yıl önceki kadar güvenlik tehdidi teşkil etmemesine rağmen kapsamlı bir radikalleşme karşıtı girişim başlatılmazsa örgütün yeniden dirileceği konusunda uyardı.

Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampının tehlike arz ettiğine işaret eden McKenzie, Suriye ve Irak'tan kaçanların yanı sıra IŞİD mensupları ve ailelerinin tutulduğu bu kampın, terörün canlanması konusunda potansiyel bir üreme alanı olduğunu kaydetti.

"IŞİD önemli bir tehdit oluşturuyor"

El Hol kampında yaklaşık 65 bin sığınmacı kalıyor.

ABD'nin Uluslararası IŞİD karşıtı koalisyondaki danışmanı William Roebuck da forumda IŞİD'in 'önemli bir tehdit' oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Roebuck, koalisyona IŞİD'in yeniden dirilmesini önlemeyle meşgul olma çağrısında bulundu.

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