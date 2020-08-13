Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazına TFF Tahkim Kurulundan ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, 13 Ağustos 2020 tarihli kararları açıklandı.

TFF, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı değerlendirdi.

Yapılan müzakereler sonucu, oy birliği ile itirazın reddine karar verdi.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama

Kuruldan yapılan açıklamada," Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulunun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen takım harcama limitlerine ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulunun takım harcama limitlerine ilişkin kararına itirazının reddine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.