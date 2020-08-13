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ABD Başkanı Trump: İsrail ve BAE anlaşmaya vardı

Demirören Haber Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump; İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump; İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın isminin 'İbrahim Anlaşması' (the Abraham Accord) olduğunu söyledi.

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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" dedi.

Üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden alınan bilgiye göre; anlaşma, İsrail’in Batı Şeria'daki ilhak planlarını askıya alması karşılığında BAE ile ilişkilerinin tam normalleşmesini öngörüyor.

Anlaşmanın adı: İbrahim

Öte yandan; Trump, anlaşmanın isminin 'İbrahim Anlaşması' (the Abraham Accord) olduğunu söyledi.

İsrail ve BAE'den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.

Netanyahu'dan ilk değerlendirme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ile BAE arasındaki normalleştirme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

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