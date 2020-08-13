Fenerbahçe futbol takımında 2 koronavirüs vakası

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Fenerbahçe, bir futbolcu ve teknik ekipten birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.