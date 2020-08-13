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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oruç Reis ile ilgili açıklamalarının ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'de bulunan Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir."

Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri de yer aldı.

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