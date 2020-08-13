CHP'li vekil açıkladı! Testlerim pozitif çıktı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, seçim bölgesi Trabzon'da katıldığı programlar sırasında ateşinin çıktığı ve koronavirüs şüphesiyle test yaptırdığını söyledi. Kaya, testlerin pozitif çıktığını eşi ve çocuklarının ise testlerinin negatif olduğunu duyurdu.

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kaya, durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin evde devam ettiğini söyledi.

Twitter'dan sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Kaya, Trabzon'da ateşinin yükseldiğini ve ağrı şikayetlerinin artması üzerine test yaptırdığını söyledi. Kendisinin testinin pozitif çıktığını ancak eşi ve çocuklarının testlerinin negatif olduğunu ifade eden Kaya, tedavisinin evde devam ettiğini duyurdu.

İşte Kaya'nın o paylaşımları;

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