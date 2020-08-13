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Beyoğlu'nda sinekler acı gerçeğe götürdü komşular polise haber verdi

İSTANBUL Beyoğlu'nda yalnız yaşayan 75 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Çevreye yayılan kötü koku ve sinekler sonrası komşular polise haber verdi. Çilingir yardımıyla girilen evde, yaşlı adam hareketsiz bulunurken etrafta kan lekeleri tespit edildi. Kesin ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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Olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Türkgücü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3. katındaki dairede yalnız yaşayan Erdinç Ünsal’dan (75) komşuları 2 gündür haber alamadı.

Binadan kötü koku gelmeye başlamasının ardından durumu fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye girdi. Ekipler, Ünsal’ın yerde hareketsiz yattığını gördü. İnceleme yapan sağlık ekipleri Ünsal’ın hayatını kaybettiği tespit etti.

Evde kan lekeleri olduğu tespit edildi

Olay yerine gelen polis ekipleri evde kan lekelerinin olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Ünsal’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 gündür kendisine ulaşamadıklarını kaydeden komşusu Alaattin Evcil, “En son Salı günü saat 07.30 gibi annem görmüş. Ondan sonrada zaten haber alamadık. Kendisini birkaç defa aradık ulaşamadık. En sonunda kokular geliyordu, sinekler gelmeye başladı balkonun önüne. Bu sabah polisi aramaya karar verdik. Polis ekipleri gerekli izni aldıktan sonra çilingirle içeriye girdi. Burada yalnız yaşıyordu” dedi.

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