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Erol Bulut'lu Fenerbahçe koşuyor deneyimli hocadan ilk jest

Fenerbahçeli futbolcular, Erol Bulut öncülüğünde antrenmanı özveriyle gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular bireysel koşuda 6 kilometreye ulaştı. Erol Bulut, özverili çalışma sonrası jest yaparak akşam idmanını iptal etti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda dayanıklılık koşusunun ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklara bugün katılan Miha Zajc takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu koşu antrenmanında özverili çalışan futbolcularına jest yaparak akşam antrenmanını iptal etti.

Bireysel olarak 6 kilometre seviyesine ulaşıldı

Antrenman temposunu yükselten genç teknik adam, idmanda takıma tempolu koşu yaptırdı. Sarı-lacivertli futbolcular, bireysel olarak 6 kilometre koşu seviyesine ulaştı. Oyuncular 65 dakika süren çalışma esnasında saatte ortalama 20 kilometre üstü hızla tempolarını sürdürdü.

Sprint çalışmasında 25 kilometre hız barajı aşıldı

Sprint çalışması sırasında futbolcular 25 kilometre hız barajını da aştı. Sıcak havada yüksek tempoda gerçekleştirilen çalışmada gösterilen özveri sonrası Erol Bulut oyunculardan birbirlerini alkışlamalarını istedi.

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