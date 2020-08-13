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Sınava girecekler dikkat! Bundan sonra HES kodu almayan sınava giremeyecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda "Hayat Eve Sığar' (HES) kodu şartı getirildiğini duyurdu. 

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi. İşte Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir.

Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

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