Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüştü! Gündem Libya'da askerden arındırılmış bölge

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak gerekli adımları görüştüğü belirtildi.

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ABD’nin Libya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Elçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, iki liderin Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak adımları görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede ayrıca yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan tamamen çekilmesini sağlamanın yolları da gündeme geldi. İki lider, Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun hayati önem taşıyan çalışmalarına devam etmesini sağlama ihtiyacını vurguladı.

Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland’ın dün Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi.

ABD Elçiliğine göre Norland, Türk yetkililerle ‘Libya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, çatışmalara son vermeye ve BM'nin kolaylaştırdığı siyasi diyaloga geri dönmek isteyen Libyalı tarafları desteklemeye yönelik acil ihtiyacı’ tartıştı.

2014'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusunda General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) ve onu destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi arasında iktidar mücadelesi sürüyor.

Türkiye, Fayiz es Serrac'ın liderliğindeki UMH'yi; Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya ise Hafter'i destekliyor.