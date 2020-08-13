BIST 1.106
DOLAR 7,33
EURO 8,71
ALTIN 454,90
HABER /  EĞİTİM
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Lise mezunları diplomalarını ne zaman nereden alacak?

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler 14 Mart'ta yüzyüze eğitime ara verdi ve dersler online olarak 18 Haziran'a kadar devam etti. MEB e okul üzerinden karneleri erişime açtı. 2020 ilkokul, ortaokul ve lise karneleri e-okul.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Takdir, teşekkür ve lise belgesi 22 Haziran'dan itibaren belirli günlerde okul müdürlüklerinden alınacak.

Abone ol

Karne sorgulama işlemini MEB okul üzerinden erişime açtı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem yıl sonu karne notunu e okul üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, karne sonucu sorgulama ekranına yönelik detaylar..

Diplomalar ve takdir teşekkür belgeleri ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber 2019 2020 e-karne notları e okul ekranı üzerinden erişime açıldı. Karne notlarının dijital ortamda yayınlanması sonrası gündeme diplomalar ve takdir teşekkür belgeleri geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı karne ve belge dağıtımlarının okul müdürlüklerince yapılacağı bildirildi. İşte, diploma ve belgelerin verileceği tarih...

Corona virüsü nedeniyle mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da karne notlarının açıklanmasının ardından sona erdi. 2019 2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencinin karne notlarının açıklanması sonrası, diploma ve takdir teşekkür belgelerinin 22 Haziran tarihinden itibaren okullardan alınacağı açıklandı. İşte, ayrıntılı bilgiler.

DİPLOMALAR VE TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK? 
Okullarda milyonlarca öğrencinin mezun olmasının ardından, diploma teslim tarihi merak konusu oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle karne töreni yapılmayan okullarda, diploma ve teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri de okul müdürlüklerince verilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs aşısı bulduğunu söyleyen Rusya'da şoke eden istifa
Kılıçdaroğlu, İnce konuşmasını bitirince teşkilatlara talimat yolladı
Yüzde 62.5'i tamamlandı, 1 saatlik yol 6 dakikaya düşecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama ve paylaşımlar konusunda uyardı
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi Giresun İl Başkanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş sağlık çalışanlarına kıyak yaptı! Nikah işlemleri ücret olacak
Adıyaman'da 27 ev karantinaya alındı
Gökbel Dağı'ndaki yangına boru tamir etmek isteyen baba-oğul neden olmuş
Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! İran, bir tankeri alıkoydu
Masterchef Arem nereli Arem Yüce instagram hesabı çoştu
Muharrem İnce nereli yaşı kaç Muharrem İnce eşi ve çocukları
Yorumlar