Lise mezunları diplomalarını ne zaman nereden alacak?

Koronavirüs nedeniyle öğrenciler 14 Mart'ta yüzyüze eğitime ara verdi ve dersler online olarak 18 Haziran'a kadar devam etti. MEB e okul üzerinden karneleri erişime açtı. 2020 ilkokul, ortaokul ve lise karneleri e-okul.meb.gov.tr adresinden sorgulanacak. Takdir, teşekkür ve lise belgesi 22 Haziran'dan itibaren belirli günlerde okul müdürlüklerinden alınacak.

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Karne sorgulama işlemini MEB okul üzerinden erişime açtı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. dönem yıl sonu karne notunu e okul üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler halinde takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, karne sonucu sorgulama ekranına yönelik detaylar..

Diplomalar ve takdir teşekkür belgeleri ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla beraber 2019 2020 e-karne notları e okul ekranı üzerinden erişime açıldı. Karne notlarının dijital ortamda yayınlanması sonrası gündeme diplomalar ve takdir teşekkür belgeleri geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı karne ve belge dağıtımlarının okul müdürlüklerince yapılacağı bildirildi. İşte, diploma ve belgelerin verileceği tarih...

Corona virüsü nedeniyle mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da karne notlarının açıklanmasının ardından sona erdi. 2019 2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencinin karne notlarının açıklanması sonrası, diploma ve takdir teşekkür belgelerinin 22 Haziran tarihinden itibaren okullardan alınacağı açıklandı. İşte, ayrıntılı bilgiler.

DİPLOMALAR VE TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullarda milyonlarca öğrencinin mezun olmasının ardından, diploma teslim tarihi merak konusu oldu. Bu yıl pandemi nedeniyle karne töreni yapılmayan okullarda, diploma ve teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün" başarı belgeleri de okul müdürlüklerince verilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.