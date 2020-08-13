Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Antalya'da Coşkun Uran, boş arazide ölü bulundu. 51 yaşındaki kişinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu aktarıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.Abone ol
Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2769 Sokak'taki boş arazide, ağaçlar altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini saptadığı kişinin, üzerindeki kimlikten Coşkun Uran olduğu belirlendi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Uran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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