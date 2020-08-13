İsrail'den uzun menzilli füze denemesi! ABD de katıldı

İSRAİL, ABD'nin katılımıyla 'Arrow (HITS) 2' uzun menzilli anti-füze sistemini başarıyla test ettiğini duyurdu.

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Konuya ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu füze denemesinin, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yönetildiği ve İsrail'in merkezinde bulunan bir tesiste gerçekleştirildiği kaydedildi.

Deneme sırasında Arrow-2 sisteminin, uzun menzilli (karadan karaya) bir füzeyi durdurmayı başardığı belirtilen açıklamada, Arrow-3 sisteminin ise geçen yıl ABD'nin Alaska eyaletinde test edildiği aktarıldı.