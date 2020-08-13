İsrail'den uzun menzilli füze denemesi! ABD de katıldı
İSRAİL, ABD'nin katılımıyla 'Arrow (HITS) 2' uzun menzilli anti-füze sistemini başarıyla test ettiğini duyurdu.Abone ol
Konuya ilişkin İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu füze denemesinin, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yönetildiği ve İsrail'in merkezinde bulunan bir tesiste gerçekleştirildiği kaydedildi.
Deneme sırasında Arrow-2 sisteminin, uzun menzilli (karadan karaya) bir füzeyi durdurmayı başardığı belirtilen açıklamada, Arrow-3 sisteminin ise geçen yıl ABD'nin Alaska eyaletinde test edildiği aktarıldı.
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