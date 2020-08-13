CHP'yi topa tutan İnce, mail adresi paylaştı: Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz

'Memleket Hareketi' başlatacağını açıklayan CHP'li Muharrem İnce, Twitter hesabında "Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" diyerek mail adresi paylaştı.

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CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, bugün yol haritasını açıkladı. İnce'nin 'Memleket Hareketi' başlatacağını duyurması sonrası siyaset kulisler hareketlendi.

CHP yönetimine sert eleştiriler yönelten İnce'nin açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu ise teşkilata "hiçbir şekilde yorum yapmayın" talimatı gönderdi.

"Birlikte başaracağız"

4 Eylül'de yola çıkmaya hazırlanan CHP'li İnce, kişisel Twitter hesabında da "Memleket Hareketi’ne görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Birlikte başaracağız" diyerek bir mail adresi paylaştı.