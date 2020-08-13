BIST 1.115
DOLAR 7,34
EURO 8,69
ALTIN 455,39
HABER /  AK PARTİ
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 4 ilden, 5'i ilçe 3'ü belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti. AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılalan belediye başkanları şu şekilde:

"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut


Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş

Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk

Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren

Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut

Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı

Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide

Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu"

31 Mart 2019 yerel seçimlerimden sonra bugüne kadar 15 farklı ilden, 16 ilçe, 15 belde belediye başkanı olmak üzere 31 belediye başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. Böylelikle AK Parti'li belediye sayısı toplam 794 oldu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yüzde 62.5'i tamamlandı, 1 saatlik yol 6 dakikaya düşecek! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama ve paylaşımlar konusunda uyardı
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi Giresun İl Başkanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
Doğu Akdeniz'de gergin dakikalar! Türk ve Yunan fırkateynleri arasında 'sıcak temas' iddiası
Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Mehmet Ceyhan açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi
Son dakika Kocaeli'de askerleri taşıyan minübüs kaza yaptı!
HDP önündeki evlat nöbeti 346'ncı gününde
Konya'da bir garip olay! Hiç gitmediği İstanbul’daki köprüden 9 kez ceza yedi
Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara AVM'de denetim yaptı
Acun Ilıcalı kızı Leyla kaç yaşında annesi kim?
Yorumlar 2 yorum