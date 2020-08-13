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ABD Enerji Bakanlığı, Trump'ın saçı için harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump, saçlarına önem verdiğini söyleyip banyolarda suyun tazyikli akmamasından şikayet etti. ABD Enerji Bakanlığı, duş başlığından akan litre miktarında düzenlemeye gitti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, saç güzelliğine önem verdiğini ancak duş başlıklarından akan suların tazyikli olmaması nedeniyle daha uzun süre duşta kalmak zorunda olduğunu açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığı ise Başkan'ın bu şikayetinin ardından duş başlıklarıyla ilgili federal standartları değiştirmeye hazırlanıyor.

Tasarruf kısıtlamaları kalkacak 

1992 yılında su tasarrufu sağlamak için getirilen sınırlamaların kaldırılması üzerine bir çalışma yürüten bakanlık, Kongre'nin 1992'de aldığı karar uyarınca bir duş başlığından dakikada akmasına izin verilen su miktarının 2,5 galon yani 9,4 litre olduğunu belirtti.

Obama değiştirmişti 

Bu düzenlemeden sonra çoklu duş başlıklarının yaygınlaşmasıyla beraber 2013'te Obama yönetimi, yasayı yeniden tanımlamış ve yasa "Her bir duş başlığından değil, duş başlıklarının tümünden akacak su miktarı dakikada 2,5 galondur." olarak değiştirilmişti.

Duş başlığı veri tabanı 

Enerji Bakanlığı'nın farklı modellerde 12,499 duş başlığı içeren veri tabanına göre bunların yüze 74'ü federal standartların yüzde 20 altında yani dakikada iki galon su akıtacak şekilde tasarlanmış.

Trump saçlarını anlattı

Trump, geçen ay Beyaz Saray'daki bir toplantıda bu şikayetini dile getirmiş ve "Duş alıyorsunuz ama su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre durup, daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmiyorum ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda." demişti.

Su az geldiği için 10-15 kez şifon çekiliyor

Donald Trump, bir başka toplantı sırasında da insanların su az geldiği için sifonu bir kez değil, 10-15 kez çekmek zorunda kaldığını söylemişti.

Çevre örgütleri, sınırlamaların kaldırılması halinde su ve enerji tüketiminin artacağını söylüyor.

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