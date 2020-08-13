BIST 1.115
DOLAR 7,33
EURO 8,68
ALTIN 455,56
HABER /  GÜNCEL
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari’de 3, Bitlis’te 3 olmak üzere son iki günde 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama ve paylaşımlar konusunda uyardı
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi Giresun İl Başkanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz
Doğu Akdeniz'de gergin dakikalar! Türk ve Yunan fırkateynleri arasında 'sıcak temas' iddiası
Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Mehmet Ceyhan açıkladı
Dilipak'ın AKP'nin Papatyaları yazısı! 'Fahişe' sözcüğü büyük tepki çekmişti geri adım attı
ÖNCEKİ HABERLER
Esenler Belediyesi'nden olay koronavirüs afişi! Tüm önlemleri yerle bir eden bilbord
Aksaray'da ikinci eşini kana buladı! Gerekçesi kan dondurdu
İBB yetkilileri döndü! Fatih Sultan Mehmet tablosu kargo ile gelecek
e okul lise nakil işlemi yapma 2020 ekranı TC ile giriş
Fransa'dan Doğu Akdeniz çıkarması: iki jet ve fırkateyn gönderiyor
Bolu'da saniyelere karşı mücadele! Kadın sürücü lüks araçta sıkıştı
Yorumlar