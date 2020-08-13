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Ankara'da yeni korona yasağı! Araçlar ve hastanelerle ilgili yeni kararlar

ANKARA İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı. Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde sosyal mesafe ihlal edildiği için cenaze namazları gün içinde randevulu olarak kılınacak.

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Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan olağanüstü toplantıda yeni kararlar
Ankara İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplanarak koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı. Ankara İl Umimi Hıfzıssıhha Kurulu olağanüstü toplandı, buna göre:

-Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren demirbaş ve hizmet alımı yolu ile temin edilen binek/panelvan/minibüs araçlar ile diğer kamu kurumlarından temin edilen aynı evsaftaki araçlarla, gerekli önlemlerin alınarak, Covid-19 PCR testi pozitif yada olası pozitif hastaların evden hastaneye ya da hastaneden eve naklinin sağlanmasına,

Test sonuçları geç çıktığı için...

-Son günlerde artan Covid-19 PCR testi sayısının sonuçların geç çıkması sonucu tedavinin gecikmesini engellenmesi amacıyla alınan numunelerin  Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Laboratuvarlarına da paylaştırılmasına,

Karşıyaka Mezarlığı'nda randevulu cenaze namazı

-Özellikle Karşıyaka Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazları sırasında kişisel mesafenin ihlal edilmemesi amacıyla; cenaze namazlarının gün içinde randevulu olarak (kerahat vakitleri haricinde) farklı saatlerde kılınabileceğine karar verildi.

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