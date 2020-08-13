Muharrem İnce'nin gelini kim oğlu Salih Arda kiminle evli?

Bin Günde Memleket Hareketi' başlattığını duyuran Muharrem İnce'nin hayatı merak konusu oldu. Yıllardır siyasetin içinde olan Muharrem İnce 56 yaşında ve aslen Yalovalı. Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin Salih Arda İnce adında bir oğlu var. Oğlu Salih İnce İdil Göknil İnce ile evli.

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İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan Muharrem İnce siyaset dünyasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerden biri olan Muharrem İnce'nin hayatı da merak konusu oldu. Bin Günde Memleket Hareketi' başlattığını duyuran Muharrem İnce 56 yaşında ve aslen Yalovalı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev alan Muharrem İnce, Ülkü İnce ile evli ve bir çocuk babası.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.

Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin Salih Arda İnce adında bir oğlu var.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

Fotoğraftakiler Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce ve babası Şerif İnce. Soldakiler ise Muharrem İnce ile eşi. Muharrem İnce'nin babası Şerif İnce 3 yıl önce pankreas kanseri sebebiyle hayata veda etti.

SİYASİ HAYATI

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu.

Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin Salih Arda İnce adında bir oğlu var.

TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.

MUHARREM İNCE'NİN GELİNİ: Muharrem İnce oğlunu Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar ile evlendirmişti. Eylül 2017'de gerçekleşen düğün Yalova'nın Elmalık Köyü'nde 'Selanik usulü' göre yapılmış ve Muharrem İnce zeybek oynarken objektiflere renkli pozlar vermişti.