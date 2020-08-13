Dilipak'ın AKP'nin Papatyaları yazısı! 'Fahişe' sözcüğü büyük tepki çekmişti geri adım attı

Son günlerde eleştirilerin odağındaki isim olan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Fahişe' derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil!" diye yazdı.

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"LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir" diyen Yeni Akit yazarı Dilipak, İstanbul Sözleşmesi tartışmaları sürerken çok sert tepki çeken ifadeler kullanmış AKP'nin papatyaları" yazısında 'fahişe' ifadesini kullanmıştı.

Bu sözlerinden geri adım atan Dilipak, "Fahişe derken ki kastım bırakın AK Parti’yi veya sözleşmeyi destekleyenleri, hiçbir kadın grubu değil! LGBT yerine söylediğim bir ikame kelimedir 'fahişe ve türevleri'. 'Papatyalar veya Ak Parti içindeki AKP’liler' derken ise, Ak Partililerin tamamını kastetmediğim ortadadır. Böyle bir iddiadan Allah’a sığınırım." görüşünü savundu.

"O zaman sesiniz çıkmayacak"

Dilipak, "O yazımdaki 'bu fahişe ve türevleri' tanımı yerine LGBT+’yı koyup okuyun bakalım. O zaman sesiniz çıkmayacak. Bu tanımı yaparken, belli bir sermaye grubunun sponsor olduğu, AK Parti içindeki AKP’liler diye tanımlamaya çalıştığım bu grubun nasıl olup da bu LGBT’lilere sahip çıktığı ve bunlara sponsorluk yaptığını anlatmaya çalışıyorum. "düşüncesini dile getirdi.

"Buna kim karşı çıktı, kim"

Dilipak, "Allah’ın 'sizi kadın ve erkek olarak yarattım' hükmünü reddederek, 'Toplumsal cinsiyet' bayrağı açanları, beni 'Cinsel Yönelim' ve 'Cinsiyet Kimliği' çerçevesinde 'Gender' diye tanımlayıp, nüfus cüzdanına bunu böyle yazanlara karşı ne yaptınız? Benim, Mahmut Topbaş hocaefendinin, Diyanet İşleri Başkanının cinsiyetini nüfus cüzdanına “hissettiği cinsel kimlik” diye kim yazdırdı? Kimsenin sesi çıktı mı? Bütün bir toplumu “Gender” diye kim tanımlattı! Buna kim karşı çıktı, kim!" ifadesini kullandı.

"Bir çift sözüm var"

Dilipak yazısında şunları kaydetti: Topbaş hocaefendi ile birlikte LGBT olarak değil, bunlara eleştirimizi din üzerinden, dini kavramlarla açıklamanın daha doğru olacağı yönünde istişare ettim ve bir gün sonraki yazımda ben de LGBT yerine o ifadeyi kullandım. LGBTİ+ diye kendilerini tanımlamayıp sokağa dökülenleri kasdettiğim bir ifade ile beni suçlayanlara, bir çift sözüm var: Allah’tan korkun, Allah’tan utanın! Sizin iffet, şeref, namus ve haysiyetiniz için sokaklarda sabahlayan birine karşı nasıl böyle bir iftiraya imza atarsınız!

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