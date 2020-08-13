Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattı! İnce, seçim gecesi neredeydi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çukurambar'daki 5 yıldızlı Holiday İnn Otel'de basın toplantısı yaptı. 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattığını duyuran Muharrem İnce, 'Seçim gecesi neredeydim?' diye sordu ve CHP'yi bombaladı...

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CHP'de gözlerin çevrildiği Muharrem İnce'nin basın toplantısında bombaları peş peşe patlattı. 4 Eylül'de 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını duyuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi nerede olduğunu açıklayıp CHP yönetimini topa tuttu. İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları...

- Herkes konuştu ama bir tek Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Mühürsüz oy pusulaları ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları daha da derinleştirmiştir. Devlette tek adam buyruklarını uygulayan mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır.

- Ne yazık ki bizler zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Türkiye'de atıl bekletilen yenilenebilir enerji kaynakları devreye alındığında daha bağımsız, daha verimli bir enerji geleceği mümkündür.

- Dış politikada denge politikaları kuramayıp gelgitler yaşayan, parasını ödediği savunma sistemlerini alamayan, sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik.

'Mavi Vatan'a muhalefet yüksek sesle destek vermeli'

- Mavi Vatan olarak tanınan aranda büyük bir zenginlik bulunmaktadır. Türkiye'deki muhalefet yüksek sesle destek mesajı vermelidir.

- Ekonomideki yükselişi buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var.

CHP yönetimine eleştiriler

- CHP ile özdeşleşen ön seçim artık yok. Kurultaylarda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor.

- Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir, çekip gitmiştir. Kurultayın seçmediği PM üyesini iki satırlık yazı ile, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık.

- Önce dostlarına değil, önce kendi evlatlarına güvenmelidir.

Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım...

- CHP dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

- Salıdan salıya iktidarın kuyuya attığı taşları temizlemek, kolay yolu seçmek muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. AK Parti çökecek ama Türkiye'nin üstüne çökecek.

- Ne yazık ki CHP bir kurtarıcı rolü görmüyor. Gözlemci olarak olayı seyrediyor. Siyasi partilerin kendi içlerinde demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini de çökertti.

Hareketin adı: 'Bin Günde Memleket Hareketi

- Türkiye saray rejimine mecbur değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki, Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür, 50+1 de mümkündür.

- Bizim hareketimizin amacı umutsuzluğu yok etmek, çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.

- Hareketin adı "Bin Günde Memleket Hareketi'dir. Bu hareket gücünü de, finansmanını da, yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir.

- Bin Günde Memleket Hareketi'ni 4 Eylül'de başlatıyoruz. Bu hareket ırk, din, dil ayrımcılığına şiddetle karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en yüksek sesle karşı çıkacaktır.

'Yakın zamanda arkadaşlarımızla yollara düşeceğiz'

- Bütün bu anlattıklarımın içinde bir cumhuriyet öğretmeninin ülkesi ile ilgili güzel düşleri vardır ama bunun içinde milletin haklı talepleri de vardır. İleride size tanıtacağım, alanında uzman, memleket işlerine kafa yoran arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz, Allah yardımcımız olsun.

Seçim gecesi neredeydim?

- İki yıldır arkadaşlarım kırıldı, uykusuz geceler geçirdim. Seçim gecesi neredeydim? Bitmedi bu, anlatayım.

- Zonguldak'a mitinge gidiyorum. Bartın Milletvekilimizi görevlendirdim, öğrendim ki yeni listeye konmamış, tek gerekçe İnce'ye yakın olması. Ben hangi moralle miting yapacağım.

- TV'lerde bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklam. Kılıçdaroğlu'nun reklamını neden veriyorsunuz, aday değil ki, talimat veriyorlar reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Kazanmayayım diye ellerinden geleni yaptılar...

- Moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bilboard'lara afişlerimiz az asıyorlar.

- Seçim gecesine geldik. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına. Sabah oldu, tutanakları aldınız mı dedim, aldık. Teşekkür edelim dedik.

CHP 13 bin sandığa gözlemci vermemiş

- YSK'ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar.

- Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır. 1 milyon 300 bin oy.

Benden millete yalan söylememi istediler

- Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları seçim ikinci tura kaldı dediler, nereden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.

- Bana neredeydin diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.

- Kampanya geçmiş, parti seçimi tartışıyor, beni davet etmiyorlar. Bir CHP'li saraya gitmiş. Yapmayın, etmeyin diyorum.

Saraya giden bir Genel Başkan Yardımcısı

- Sıkı durun şimdi. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Genel Başkan Yardımcılarından birisi mi gitti acaba saraya. Hem saraya gidip hem iftira mı atıyorlar. Dava açamıyorlar çünkü gazeteciden korkuyorlar. Doğruyu söyleyecek demek ki.

'İnce bireysel işleri için yapıyor...' diyorlar

- Muharrem İnce bu çıkışı bireysel işleri için yapıyor diyorlar. Sesleniyorum, Muharrem İnce'yi açığa düşürebiliriz. CHP tüzük kurultayı toplasın, Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçebilir desin, İnce'nin elinden bu kozu alsın. CHP iktidara yürürken İnce niye bunu yaptı?

- Genel Başkanın Cumhurbaşkanı olması demektir CHP'nin iktidar olması demek. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından birini aday yapacaksak ona CHP iktidarı demem ki. Bizim Genel Başkanın öyle bir iddiası var mı, ben mi duymadım? Böyle bir iddia yoksa hayal demektir.

CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten teşekkür etmedi

- Seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten teşekkür edemedi, ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum. Elimize taş basıyoruz, sizi aslında beğenmiyoruz ama AKP'yi cezalandırmak için oy veriyoruz diyen Kürtleri yok sayamazsınız.

'Partiyi bölüyorsun' eleştirilerine yanıt

- "Partiyi bölüyorsun" deniliyor peki. Bu Cumhur İttifakı, bu Millet İttifakı, ben ayrılıp buraya mı geçiyorum. Ben Millet İttifakı'nın içindeyim, niye bölmüş oluyorum. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın bu da ayrı bir umut olsun.

- Futbolun kuralları ile basketbol oynayamazsınız. Parlementer sistem başkadır, 50+1 başkadır. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Parlamenter sistemde beraberlikte 1 puan vardır, 50+1'de bölme olmaz. İttifaklar var.

Muharrem İnce'yi Saray mı destekliyor?

- "Sizi saray mı destekliyor?", beni saray destekliyormuş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP'den kaç puan fazla aldı İnce? 8 puan. Bunu HDP, İYİ Parti, AKP, MHP'lilerden aldı. Erdoğan, AKP-MHP toplam oylarından daha az oy aldı. O oylar bana geldi. Ben AKP ve MHP'den oy alabilme ihtimali olan bir adamım. Sarayın beni desteklemesi mümkün değildir, mantıklı değildir. Bunu diyenler, CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır bunlar.

- Yandaş medyaya gelince. Bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşartıyor. Biliyorum ki bir gün Memleket Hareketi gerçekleri haykırınca ekran ve sayfalarınızı bana kapatacaksınız.

Anketler ne diyor?

Anketler. Pek çok anket gördüm. 14 gördüm, 17 gördüm. Memnun değilim. Ben 30.6, 50+1 olursa memnun olurum.

Kurultaydaki oturma düzeni

Kurultayda saygısızlık yapıldı, parti kuruyor. Biz çocuk muyuz arkadaşlar. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Bütün bunlar içinde en takmadığım konu bu. Delegelerin yanında oturmak şereftir. Bu siyaseti bilmeyen insanların yorumu. Umrumda değil. Milletin gönlünde neredeyim o önemli. Örgüt buna çok kızdı mı, evet. Ben hiç takmadım.

- İzmir'de bir genç kardeşim bana hakaret etmiş. Onu anlıyorum üzülmesin, gelip seni bulacağım, seninle endüstri 5.0'ı konuşacağız.

- Gölgede kalanların gölgesi olmaz, güneşe çıkanların gölgesi var. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. İkinci büyük açıklamamı da Cumhuriyet Bayramı öncesi yapacağım.