Yine Çin! Korkutan iddia dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs çıktı!

ÇİN'in güneyindeki Shenzhen kenti hükümeti, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia etti.

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Shenzhen hükümeti, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia etti.

Reuters haber ajansının haberine göre, yerel hastalık kontrol merkezleri, Haziran ayından bu yana et ve deniz ürünleri ithalatında gerçekleştirilen rutin taramalar kapsamında tavuk kanatlarından alınan bir yüzey örneğini test etti.

Haziran ayında Beijing'de Şinfadi deniz ürünleri pazarıyla bağlantılı yeni bir salgın ortaya çıkmıştı.

Shenzhen'in sağlık yetkilileri, potansiyel olarak bozulmuş gıda ürünleriyle temas etmiş olabilecek herkesi izledi ve test yaptı.

Sağlık yetkilileri ayrıca enfekte grubun yakınında depolanan gıda ürünlerini test etti. Tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı. Beijing'deki Brezilya büyükelçiliği açıklama talebine yanıt vermedi.