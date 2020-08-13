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Eski eşini öldürmek için Ankara'da cezaevinden kaçan hükümlü Yozgat'ta yakalandı

Anadolu Ajansı

ANKARA'da cezaevinden firar eden ve eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine geldiği ileri sürülen cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. 

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Yozgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan E.K. (41), 11 Ağustos'ta Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.

Kızı K.K'yi telefonla arayan E.K, "eski eşi A.O'yu öldürmek üzere Yozgat'ın Sorgun ilçesine geleceğini" söyledi.

K.K'nin durumu polise bildirmesi üzerine Ankara ve Yozgat emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Mahkemeden alınan koruma kararı üzerine ekipler, A.O. ve çocuklarını istedikleri güvenli başka bir kente yerleştirdi. 

Kent güvenlik yönetim sistemi kameralarından firarinin Sorgun Otogarı'na geldiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla E.K'yi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.

Firari hükümlünün yapılan üst aramasında üzerinde A.O'nun ev adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. 

E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polisin titiz çalışması sonucu olası bir kadın cinayetinin önlendiği belirtildi. 

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