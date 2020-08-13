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Bursa'da korkunç olay! Evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu

BURSA’nın Nilüfer ilçesinde Nazif A. (57) evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Yoldan geçerken Nazif A.'nın cansız bedenini görenler, şaşkınlık yaşadı.

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Korkunç olay Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Nazif A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 

37 ayrı suç kaydı varmış

Nazif A.'nın cansız bedeni, çarşafla örtüldü. Yapılan incelemenin ardından asılı bulunduğu yerden indirilen Nazif A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. 37 ayrı suç kaydı bulunan Nazif A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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