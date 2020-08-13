Koronavirüs fakirleri daha çok hasta ediyor! İstanbul'da E-5'in ayırdığı Ataköy ile Şirinevler farkı

İSTANBUL'da en fazla koronavirüs vaka artışı Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde yaşanıyor. Bahçelievler ile Bakırköy'ü ayıran sınır olan E-5 otoyolu adeta Covid-19'un zengin ile fakiri ayırdığının da göstergesi oldu. Prof. Dr. Hasan Saltık, “Ne yazık ki hastalık ve yoksulluk arasında bir neden sonuç ilişkisi var” dedi.

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Sağlık Bakanlığı’nın “Hayat Eve Sığar” uygulaması göre, İstanbul’un Bağcılar, Bahçelievler, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçeleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının en yoğun olduğu bölgeler olarak göze çarpıyor. Vakaların yoğun olduğu ilçeler, aynı zamanda da yaşam kalitesinin ve konut fiyatlarının en düşük olduğu ilçeler arasında.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, İstanbul’un dört ilçesindeki vaka artışlarını değerlendirirken şu tespiti yaptı: “Eldeki veriler bize hep şunu gösteriyor, dünyada da alt katmanlardaki yoksul insanlar hastalığa daha çok yakalanıyor, daha çok ölüyorlar. Ne yazık ki hastalık ve yoksulluk arasında bir neden sonuç ilişkisi var.”

Şirinevler ile Ataköy arasındaki tek fark E-5 değil!

Ataköy’de insanların daha çok yeşil alana sahip ve daha az katlı binalarda yaşadığını ancak vaka sayı en fazla yerlerden biri olan Şirinevler’de böyle bir durumun söz konusu olmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Saltık, “Ataköy bulunduğu konum bakımından denize kıyı, o yüzden başka insan topluluklarıyla ilişkisi yok. Ama Şirinevler kuzeyinden, doğusundan, batısından kuşatılmış durumda, öbür nüfus topluluklarıyla yoğun bir ilişkisi var. Sosyo-ekonomik farklılıklar nedeniyle Şirinevler’de insanlar çok katlı apartmanlarda, dairelerde yaşıyor. Ortalama hane halkı sayısı belki de 5’in üstünde, Türkiye ortalaması 3,5 iken. Dolayısıyla insanların yaşadığı konutlara da bakarak temasın az olduğunu görüyoruz” dedi.

Yoksullar daha çok hasta oluyor

“Yoksullar daima daha çok hasta olur, daima daha çok ölürler” diyen Prof. Dr. Saltık, “Sağlık Bakanlığı Türkiye ile ilgili çok veri açıklamadı ama örneğin New York oldukça tipik. New York’ta daha çok Siyahlar, Latinliler ve Kızılderililer daha çok işsiz, daha çok yoksul, daha çok güvencesiz ve evsiz. Bu insanların daha çok hastalığa yakalandığını, daha çok öldüğünü görüyoruz. Yoksullukla hastalık arasındaki ilişki nedensel bir ilişkidir. Bu kısır döngü ne yazık ki sürüp gidiyor. Ataköy ve Şirinevler karşılaştırmasında gördüğümüz de bunun tipik bir yansıması” diye konuştu.