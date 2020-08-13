Galatasaray'da genç transfer: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray, 20 yaşındaki Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattığını bildirdi.

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Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnuçu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnuçu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

Terim ve Galatasaray camiasına teşekkür

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. 7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığını belirten genç futbolcu, “Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum” dedi.