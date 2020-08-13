BIST 1.122
DOLAR 7,34
EURO 8,69
ALTIN 454,02
HABER /  SPOR
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Galatasaray'da genç transfer: 3 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray, 20 yaşındaki Abdussamed Karnuçu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattığını bildirdi.

Abone ol

Galatasaray, genç futbolcusu Abdussamed Karnuçu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Abdussamed Karnuçu’nun sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” denildi.

Terim ve Galatasaray camiasına teşekkür

Galatasaray ile sözleşmesini uzatan 20 yaşındaki futbolcu Abdussamed Karnuçu, sosyal medya hesabından bununla ilgili paylaşım yaptı. 7 yıl önce kapasından içeri girdiği Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl uzattığını belirten genç futbolcu, “Başta Fatih Terim hocam olmak üzere beni destekleyen büyük Galatasaray camiasına teşekkürlerimi sunuyor ve çok çalışacağımın sözünü veriyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TV8 MasterChef Türkiye'de hatası yüzünden kendini yere attı ana kadroya o isim girdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yaycı Paşa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama! Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil
Rize'de sağlık çalışanı evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı
Dolar aniden fırladı! Sert dalgalanmalar yaşıyor işte son durum
Rekor seviyelere çıkan altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar yorumladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ağustos Çarşamba)
Yunanistan Doğu Akdeniz için ABD'den medet umuyor
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de korkulan oldu! Öğrencide Covid-19 çıktı sınıf karantinaya alındı
Kayseri'de TIR'a çarpan araçta bilanço ağır oldu
Bagajda ele geçirildi! Tam 2 bin 500 adet hepsi de canlı
Kayseri'de koronavirüse yakalanan doktor: İşiniz yoksa evden çıkmayın
Biran Damla Yılmaz yaşı kaç nereli İlker Kaleli'nin yeni sevgilisi
Hicri yılbaşı 2020 ne zaman başlar Hicri yılbaşı mesajları
Yorumlar