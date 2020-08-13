Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı

SANCAKTEPE'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Abone ol

Olay, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan lokantaya gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saçmalar lokantanın tabelasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, lokanta çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı yaşanan noktada inceleme yaptı. Yerdeki boş fişekler incelenmek üzere delil olarak alındı.

Silah sesi duyarak olay yerine gelen Bayram Erdem yaşananlarla ilgili, "Duvarın dibinde oturmuş üzüm yiyordum, bir ses geldi, koştum geldim baktım herkes toplanmış böyle. Bundan beş on gün önce buranın camlarını kırmışlardı" şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.