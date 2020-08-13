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Koronavirüs beyni ve sinir sistemini de etkiliyor! Rus akademisyen açıkladı

RUSYA'da bir akademisyen koronavirüsün sadece solunum yollarını değil beyin ve sinir sistemini de etkilediğini vurguladı.

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Rusya Pediatristler Birliği Başkanı Dr. Leyla Namazova-Baranova, 'Ulusun Sağlığı, Rusya Refahının Temeli' adlı forumda yaptığı konuşmada SARS-CoV-2 virüsünün sadece solunum yollarını değil, aynı zamanda beyni ve merkezi sinir sistemini de etkilediğini ifade etti.

"Beyin yapısında değişimler söz konusu"

Rus akademisyen, "Kovid'i hafif de olsa geçiren her hastanın beyninde, beyin yapısında değişimler söz konusu" diye konuştu. Koku ve tat kaybının bu durumu kanıtladığına dikkat çeken Namazova-Baranova, söz konusu semptomların merkezi sinir sisteminin hasar aldığını gösterdiğini vurguladı.

Namazova-Baranova, geçtiğimiz aylarda sağlık uzmanlarının ve bilim insanlarının koronavirüsün yol açtığı birçok felç vakasını ve diğer nörolojik belirtileri tanımladıklarını ifade etti.

Merkezi sinir sistemini etkiliyor

Rus akademisyene göre Kovid-19'un nörolojik disfonksiyona (yetersizliğe) neden olmasının birçok farklı nedeni var. Bu hastalık birkaç organı (akciğerler, böbrekler, kalp) etkileyebileceği için, beyin aynı zamanda oksijenasyon eksikliği, iskemik veya hemorajik inmeye yol açabilen kan pıhtılaşma bozukluklarına da maruz kalabiliyor.

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