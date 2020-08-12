Berat Albayrak kendisiyle ilgili eleştirilere ne dedi?

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi göreve geldiğin günden beri belirli bir kesimin her gün negatif propaganda yaptığını söyledi.

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Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki belirli lobilerin sürekli Türkiye'nin pozitif ayrışmasına yönelik sistemli bir operasyon yürüttüğünü söyledi. Albayrak, göreve geldiği günden bugüne aynı kesimin toplu operasyonlarına maruz kaldıklarını ifade etti.

CNN Türk'te soruları cevaplayan Albayrak, mayıs ve haziran rakamlarının hızlı toparlanmayı ortaya koyduğunu ikinci çeyrekte açıklanan rakamların daha pozitif olacağını söyledi. Türkiye'deki kriz lobisinin ülkenin diğer ülkelerden pozitif ayrışmaması için uğraştığını anlatan Albayrak, kendisine yönelik sistemli ve toplu bir operasyonla muhatap olduklarını ifade etti.

İşte Albayrak'ın o açıklamaları;

"Mayıs haziran rakamları Türkiye'deki hızlı toparlanmayı ortaya koymuştu ve ikinci çeyrek bu anlamda da pozitif olacak. Şu Pollyannacı yaklaşımda değiliz. Türkiye güllük gülüstanlık, mükemmel! Dünya yanıyor biz böyle bir şey iddia etmiyoruz ama ortaya koymamız gereken gerçeklik şu. Ekonomi bilimi yüzde yüz matematik değil. Yüzde 50'den fazlası sosyoloji ve psikolojiye de bakıyor.

"Ben bakan olduktan itibaren her gün Türkiye batıyor"

Türkiye'de bir kesim var, lobi var. Biz krizlerden daha çok kriz lobileriyle, yandık bittik lobileriyle uğraşıyoruz. 2018'den beri ben bakan olduktan itibaren her gün Türkiye batıyor, her gün batıyor! Küresel veya bölgesel krizin veya yaptırımlar veya tehditlerle uğraşmaktan çok toplu bir operasyonla muhatabız.

"2013 Gezi döneminde ne diyorlardı?"

İletişim özelinde yedi yıldır, 2013 Gezi'den beri zaten şu anda aynı söylemi sosyal medyadan görüyorsunuz. Yandık bittik lobisi aynı ekip aynı kişiler temsilcileri. 2013'te Gezi döneminde ne diyorlardı? Hatırlayalım! Ekonomiyi durdurun. Şimdi ne diyorlar, IMF teslim edin. Battık bittik! Algı üzerine, psikolojik olarak. Bence etkili değil, toplumda da etkili değil ama bizim bir azınlık kesimimiz var. Sosyal medya ile yatıp kalkan. Hatta dünyanın böyle döndüğünü düşünen sayısı az sesi çok çıkan bir kesim özelinden bir kuşatma var. İstanbul'daki belli bir lobi şu bu diyoruz.

"Negatif hava pompalanıyor"

Bakın temmuz, ağustos bütün rakamlar çok olumlu. Türkiye çok hızlı toparlanacak ya negatif bir hava pompalanıyor. Niye? Psikolojik olarak toparlanma etkisini, Türkiye'nin pozitif ayrılma sürecini nasıl negatif etkileriz.

Etkileme güçleri her geçen gün azalıyor. İki sene önce 11 birim etkisi varsa bugün üç birim iki birim. Gittikçe Türkiye'de bu anlamda azalıyor."