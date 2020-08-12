Denizli en pahalı suyu içiyor! İstanbul 21. oldu işte şehir şehir su fiyatları listesi

TÜRKİYE'de konutlarda kullanılan suyu en fazla ücret ödeyerek kullanan şehir Denizli oldu. Denizli'yi Manisa ve Aydın izledi. Ankara 7, İzmir 8, İstanbul ise suyun metreküp fiyatı açısından 21. oldu.

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Su metreküp ücreti ve atık su bedelinin eklendiği konut mesken su tüketim fiyatının en yüksek olduğu büyükşehir, Denizli Büyükşehir Belediyesi oldu. Seçim döneminde su ücretlerinde indirime gidileceği açıklansa da seçimden sonra bu sözünü hatırlayan belediye başkanı çıkmadı. 30 büyükşehir arasında Denizli’de su ücreti 6,34 TL olurken, ikinci sıradaki Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde su ücreti 5,68 TL ve üçüncü sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde su ücreti 5,42 TL olarak dikkat çekti.

İşte kalem kalem su fiyat listesi

Milli Gazete, 15 Temmuz 2020 tarihli su ücret güncelleme fiyatlarına göre, 30 büyükşehir belediyesinin su ücretlerinin listesini çıkardı. KDV ve Çevre ve Temizlik Vergisi (ÇTV) eklenmeden metreküp su ücret fiyatlarında listenin başında Denizli Büyükşehir Belediyesi geliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara su tüketim bedelini 4,36 TL’den başlatırken, atık su bedeli olarak da 1,98 TL, toplamda ise 6,34 TL su ücreti vatandaşlardan alıyor.

Ege Belediyeleri ilk 3 sırayı aldı

Denizli’yi Manisa Büyükşehir Belediyesi takip ediyor. Manisa’da su ücreti 4,06 TL, atık su bedeli 1,62 TL toplam su tüketim bedeli 5,68 TL olarak belirlendi. Manisa’nın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde su ücreti 4,45 TL, atık su bedeli 0,97 TL ile toplamda su tüketim bedeli 5,42 TL olarak belirlendi.

İzmir, Ankara ve İstanbul'da su fiyatı

30 büyükşehir belediyesi içinde su tüketim ücretinde 7’nci sırada yer alan Ankara’da su ücreti 3,33 TL, atık su bedeli 1,67 TL toplamda ise su tüketim bedeli 5.00 TL olarak dikkat çekiyor. İzmir’de su ücreti 3,32 TL, atık su bedeli 1,66 TL, toplamda ise 4,98 TL.

İstanbul ise 30 büyükşehir belediyesi içinde 21’inci sırada yer alırken, su ücreti 2,67, atık su bedeli 1,33 TL toplamda ise su tüketim bedeli 4,00 TL olarak dikkat çekiyor. İşte 30 büyükşehirin su fiyatları tam listesi...