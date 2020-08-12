BIST 1.114
DOLAR 7,33
EURO 8,65
ALTIN 451,81
HABER /  SPOR

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu!

Getafe, Enes Ünal’ı kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, Enes Ünal'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Abone ol

La Liga ekiplerinden Getafe, Villarreal'in milli golcüsü Enes Ünal'ı renklerine bağladı.

Enes Ünal, La Liga'da takım değiştirdi. Milli golcü Madrid ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.

Getafe oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyururken İspanyol basını milli futbolcunun bonservisinin 5 milyon euro olduğunu yazdı. İspanyol ekibi 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yaptı.

Geride kalan sezonda kiralık olarak Valladolid forması giyen Enes Ünal, 37 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı
Berat Albayrak'tan flaş kur açıklaması
Okullar 31 Ağustsos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden Mehmet Sepil seçildi
Soylu'dan 81 il valisiyle koronavirüs toplantısı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak İstanbul'a geldi
Bakan Akar ve komutanlar Azerbaycan'da!
Ağustos ayı 2020 engelli maaşları ne zaman ayın kaçında yatar?
Yorumlar