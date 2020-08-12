Beşiktaş N'Sakala transferini açıkladı

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren sol bek oyuncusu Fabrice N’Sakala'yı resmen kadrosuna kattı

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Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Nsakala, primler dahil 850 bin euro ücret alacak. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.