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ABD'de koronadan son 24 saatte 1516 kişi daha öldü

Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 167 bin 789'a yükselirken, vaka sayısı 5 milyon 309 bin 622'ye çıktı.

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Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke ABD'de, güncel bilanço 167 bin 789'a yükseldi.

Son verilere göre, ülkede bir günde 1516 kişi daha salgına yenik düştü.

Bir günde 55 binden fazla vaka 

Ülkedeki vaka sayısı da son 24 saatte 55 bin 857 artışla 5 milyon 309 bin 622'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 757 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 962 bini geçti.

California, 586 bin 430 vakayla salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 542 bin 792 vakayla Florida ve 526 bin 680 vakayla Teksas takip ediyor.

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