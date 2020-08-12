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Pınar Karşıyaka Semih Erden'le 'Devam' dedi

İhlas Haber Ajansı

Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki pivotu Semih Erden ile 1+1 yıllık sözleşme yenileyeceğini duyurdu.

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ING Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılılar bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 34 yaşındaki pivot Semih Erden ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni anlaşmaya vardı

İzmir ekibi, bu anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dilerken, Semih Erden'e yeşil-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulundu. Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Genel Menajer Selin Çınar'ın da katılacağı Semih Erden'in imza töreni saat 19.12'de kulübün sosyal medya üzerinden online olarak yapılacak.

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