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İskoçya’da yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var

İSKOÇYA’nın doğusunda bir yolcu treni raydan çıktı. Kaza yerinde ağır yaralıların olduğu bildirilirken, İskoçya Başbakanı'ndan da bir açıklama geldi.

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Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel kazaları da beraberinde getirdi. İskoçya’nın doğusunda bulunan Stonehaven bölgesinde tren raydan çıktı. İlk belirlemelere göre kazaya bölgedeki sağanak yağışların sonucu meydana gelen selin sebep olduğu ifade edildi. İskoç medyası, kaza noktasına çok sayıda acil durum, sağlık ve itfaiye ekibinin gönderildiğini duyurdu. Öte yandan, ağır yaralıların olduğu ifade edilirken; can kaybının olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

İskoçya Başbakanı: Son derece ciddi bir olay

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada “Son derece ciddi bir olay” dedi. Öte yandan, kaza bölgesine hava ambulansı ve 30 acil durum aracının sevk edildiği aktarıldı.

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