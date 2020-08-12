Masterchef Barbaros nereli yaşı kaç Barbaros Yoloğlu instagramı yıktı

Masterchef 2020 heyecan dolu yeni bölümleri ile devam ediyor. Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna giren isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu oldu. Yaptığı tabakla farklı teknikler kullanarak 3 jüriyi de mest eden Barbaros Yoloğlu farklı tavrı ve kişiliği ile de merak ediliyor. Peki kimdir Masterchef Barbaros yaşı kaç ve nereli?

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Masterchef 2020 16 kişilik ana kadroyu oluşturmak için heyecan dolu yarışmalarına devam ediyor. Masterchef'in kadrosuna iddialı tabağı ile giren isimlerden biri de Barbaros Yoloğlu oldu. Barbaros Yoloğlu tüm elemeleri geçerek 16 kişiden biri oldu ve Masterchef macesrası resmen başladı Farklı kişiliği, tavırları ve iddialı sözleri ile merak edilen Barbaros Yoloğlu aslen 26 yaşında ve Bodrum'da aşçılık yapıyor. İnstagram'da 1.845 kişi tarafından takip edilen Barbaros Yolluoğlu'nun eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği dikkat çeken detaylar arasında.

Üçlü düelloda Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelen Barbaros Yoloğlu, yaptığı asma yaprağında barbun balığı ile jürinin takdirini kazanmış, final turuna çıkmıştı. Barbaros Yoloğlu, MasterChef ana kadrosu için mücadelesine devam ediyor. İşte MasterChef ile adını duyuran Barbaros Yoloğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler.

Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Final turuna kalmayı başaran yarışmacı, "Buradan bugün Barbaros yazılı önlüğü alıp çıkacağım." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Barbaros Yoloğlu bu paylaşımını yaparak 2010-2018-2020 notunu ekledi ve eski halini takipçileri ile paylaştı.

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