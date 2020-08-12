BIST 1.115
DOLAR 7,31
EURO 8,62
ALTIN 454,96
HABER /  GÜNCEL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den AK Parti Kiraz ilçe başkanına taziye ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün motosiklet kazasında oğullarını kaybeden AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Abone ol

Bakan Pakdemirli, Kiraz Kaymakamlığında Kaymakam Vekili ve Beydağ Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile bir araya geldi.Daha sonra Yılmaz ailesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine geçen Bakan Pakdemirli, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "AK Parti Kiraz İlçe Başkanımız İbrahim Yılmaz'ın evladı Anıl kardeşimizi trafik kazasında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bugün taziye evinde dualarla andık. Mevlam ailesine, sevenlerine sabır versin" ifadelerini paylaştı.

Pakdemirli ayrıca, ziyaretler sırasında Kiraz'a yapılacak yatırımlar ve ihalesi yapılacak Suludere Yeraltı Barajı ile ilgili de Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile görüştüklerini kaydetti.

İbrahim Yılmaz'ın 22 yaşındaki oğlu Anıl Yılmaz, kullandığı motosikletin Cumhuriyet Mahallesi'nde refüje çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversitede skandal olay! Öğrencilerden pornografik içerikli yorum yapmaları istendi
Malatya'da vaka sayısı arttı İl Pandemi Kurulu yeni tedbirleri açıkladı
Selvi kulis haberi patlattı! Muharrem İnce, yarın CHP'yi bombalayacak
Akşener 'evine dön' çağrısını yorumladı! Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış
Son dakika araç muayene süreleri uzatıldı Ulaştırma Bakanlığı son tarihi açıkladı
Ekrem İmamoğlu İBB'de Teftiş Kurulu Başkanlığına Abbas Yaşar'ı atadı!
ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Eray nereli yaşı kaç Eray Aksungur instagram hesabında çok başka
Ruhani'den 'Yeniden seçilirsem İran'la anlaşma yapacağım' diyen Trump'a yanıt
Acun Ilıcalı kızı Leyla kaç yaşında annesi kim?
Almanya Sağlık Bakanı: Rusya’nın koronavirüs aşısı yeterince test edilmedi, tehlikeli olabilir
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: En genç nüfusa sahip birkaç ülkeden biriyiz
AKS sonuç 2020 ne zaman açıklanacak MEB açıklanma tarihi
Yorumlar