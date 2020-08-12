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Ruhani'den 'Yeniden seçilirsem İran'la anlaşma yapacağım' diyen Trump'a yanıt

Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tekrar başkan seçilmesi halinde İran ile anlaşma yapacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ı sözünde durmayarak savaş ve çözümsüzlük peşinde koşmakla suçladı. 

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunu kalıcı hale getirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarıya işaret eden Ruhani, "Daha dün akşam düşmanlık edip bu tasarıyı sundunuz. Dolayısıyla doğru söylemediğiniz açıktır. Durumun ne olduğunu bilmiyorsunuz ve sözlerinizin arkasında değilsiniz." dedi.

Trump'a hitaben, "Siz her zaman savaş ve çözümsüzlük peşindeydiniz." ifadesini kullanan Ruhani, "İran ile sorunları çözme konusunda samimiyseniz bugün neden İran halkına düşmanlık ediyorsunuz?" diye sordu.

Ruhani, ABD tarafından hazırlanan tasarının nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına aykırı olduğunu ifade etti. 

Tasarının kabul edilmeyeceğine inandığını belirten İran Cumhurbaşkanı, "ABD bir kez daha mağlubiyeti tadacak ve yalnız kalacak. Lakin aynı zamanda tutumumuz her koşulda açıktır. Böyle bir kararın BM'de kabulü, nükleer anlaşmanın açık bir ihlali anlamına gelir. Bunun sonuçlarından da tasarıyı hazırlayanlar ve bu konuda çaba harcayan kişiler sorumlu olacaktır." diye konuştu. 

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

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